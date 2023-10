Herzogenburg: Neuer Pfarrer offiziell vorgestellt

Volles Haus gab es wieder einmal beim Erntedankfest in der Stiftskirche. Diesmal wurde nicht nur für die gute Ernte gedankt. Die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Christa Weninghofer und Markus Glasl vom Radlberger Seelsorgerat stellten Stephanus Rützler offiziell als neuen Pfarrer und Propst Petrus Stockinger als Kaplan vor. Das Wetter passte und so herrschte auch eine ausgezeichnete Stimmung, als vor dem Einzug in die Stiftskirche der neue Pfarrer die Erntekrone segnete.

Nach dem Festgottesdienst gab es Tanzvorführungen der Landjugend-Volkstanzgruppe, bei denen auch Stephanus Rützlers Vorgänger, Mauritius Lenz, der zwölf Jahre in der Stiftskirche als Pfarrer gewirkt hatte, Bürgermeister Christoph Artner sowie der ehemalige Mittelschuldirektor Otto Schandl mittanzten. Anschließend konnte man sich im Pfarrzentrum kulinarisch stärken.