Flüchtiger Fahrer nach Unfall in Herzogenburg gefasst

In der Pfaffinggasse in Oberndorf kam es am Donnerstag um die Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und einer verletzten Person. Einer der Unfalllenker flüchtete unmittelbar nach dem Unfall. Es stellte sich heraus, dass der Geflüchtete keinen Wohnsitz in Österreich hat und sich illegal im Land aufhält. Es besteht nach wie vor ein aufrechtes Einreiseverbot.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, die erfolgreich waren. Die Beamten fanden ihn im Stadtgebiet von Herzogenburg, wo er zunächst die Flucht ergriff. In einem Innenhof von Wohnbauten in der Wiener Straße konnte der Mann schließlich gefasst werden.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.