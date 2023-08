Herzogenburg: Motorradfahrer außer Rand und Band

Am Donnerstag kurz nach Mitternacht nahm eine Streife der Polizeiinspektion Herzogenburg in St. Andrä an der Kreuzung der St. Andräer Ortsstraße mit der Gärtnergasse ein Motorrad mit eindeutig überhöhter Geschwindigkeit wahr. Sofort wurde mit Blaulicht und Folgetonhorn das Motorrad, welches auf der Landesstraße 5010 in Richtung Ossarn fuhr, verfolgt. Gleichzeitig forderten die Beamten zur Unterstützung eine Streife der Polizeiinspektion Traismauer an.



Es kam zu einer wilden Verfolgungsjagd, bei der Geschwindigkeiten von bis zu 110 km/h laut Tacho des Streifenwagens im Ortsgebiet erreicht wurden. Trotz Blaulicht und Folgetonhorn entzog sich der Motorradlenker der Anhaltung. Auf Höhe Oberwinden 51 reduzierte der Mann seine Geschwindigkeit und machte den Anschein, dass er sein Fahrzeug abstellen werde. Jedoch wendete er plötzlich unvermittelt das Motorrad und lenkte es in Richtung Traismauer. Dabei beschleunigte er das Fahrzeug erneut auf bis zu 110 km/h und lenkte es bis zur St. Andräer Ortsstraße 38. Dort wendete er es erneut völlig schlagartig, nachdem er das Motorrad offensichtlich nur zum Schein verlangsamt hatte und fuhr mit bis zu 100 km/h in Richtung Ossarn bis zur Kreuzung St. Andräer Ortsstraße/Gärtnergasse. Dort kam er schließlich zu Sturz, wurde dabei aber nicht verletzt. Die Polizisten nahmen ihm unverzüglich den Schlüssel ab, um eine Weiterfahrt zu verhindern.



Der Lenker wies eindeutige Merkmale einer Alkoholisierung auf. Er wurde zum Alkotest aufgefordert, den er verweigerte. Aufgrund des Identitätsmangels (kein Ausweis, teils falsche Angaben zu seiner Person) wurde der Motorradlenker festgenommen und auf die Polizeiinspektion Herzogenburg zur Identitätsfeststellung gebracht.



Die Identitätsfeststellung ergab, dass der 24-Jährige aus dem Bezirk Lilienfeld, der sich während der gesamten Amtshandlung renitent, uneinsichtig und unkooperativ zeigte, einerseits nicht im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung war und andererseits das Motorrad keine aufrechte Zulassung aufwies.



Nachdem die Identität festgestellt worden war, wurde die Festnahme aufgehoben.



Der Mann wird wegen insgesamt 21 Übertretungen (Straßenverkehrsordnung, Führerscheingesetz, Kraftfahrgesetz und NÖ Polizeistrafgesetz) an die Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.