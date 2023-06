Statzendorf: Kehrmaschine in Flammen

Am Montagmorgen kam es in Statzendorf am Kirchenparkplatz zu einem Brand einer Kehrmaschine. Unverzüglich wurde seitens der Bereichsalarmzentrale St. Pölten ein Brand der Stufe zwei alarmiert.

Der Fahrer der neuen Kehrmaschine bemerkte während der Fahrt, dass plötzlich Rauch austrat. Unverzüglich stellte er sein Fahrzeug am Kirchenparkplatz gegenüber dem Kindergarten ab. Nachdem die Feuerwehr verständigt worden war, unternahm der Mann mit einem Handfeuerlöscher erste Löschversuche. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das Fahrzeug schlussendlich komplett abgelöscht und mittels Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert. Verletzt worden ist zum Glück niemand.

Die ausrückenden Kräfte der Feuerwehren Kuffern, Hain-Zagging und Herzogenburg-Stadt konnten noch während der Anfahrt storniert werden. Die Feuerwehr Herzogenburg-Stadt wurde deswegen alarmiert, weil für den Kindergarten ein Sonderalarmplan gilt. Hier ist im Einsatzfall die Drehleiter vorgesehen. Der Anrufer gab nämlich, völlig richtig, die Adresse des Kindergartens an. Die sofortige Alarmierung der Feuerwehr verhinderte jedenfalls größeren Schaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Statzendorf stand mit zwei Fahrzeugen und 17 Mann für eine Stunde im Einsatz.