Feuerwehr Hain-Zagging darf sich über sechs neue Kameraden freuen

Am vergangenen Samstag wurde die Florianimesse in der Pfarrkirche in Hain abgehalten, die Messe zelebrierte Pfarrer Ulrich Mauterer. Dabei wurden sechs Jungflorianis der Freiwillligen Feuerwehr Hain-Zagging angelobt. Sie sprachen die Gelöbnisformel und bestätigten mit „Ich Gelobe“. Über die Angelobung herrschte auch große Freude bei Kommandanten Franz Holzmann und seinem Stellvertreter Bernhard Letschka.

