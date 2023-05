Florianimesse in Kapelln: Drei neue Mitglieder angelobt

Am vergangenen Sonntag feierten 37 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Kapelln die Florianimesse. Karl Höllerer, der pensionierte Pfarrer der Pfarre Maria Lourdes, stellte in seiner Predigt die Aussage Jesu "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben" thematisch in den Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Arbeit der Feuerwehren und der Blaulichtorganisationen.

Am Ende der Messe wurden Lorenz und Moritz Haas sowie Sebastian Staudinger, als neue Feuerwehrmitglieder angelobt. Der Musikverein Kapelln, der die Feuerwehrkameraden und -kameradin vom Stützpunkt in die Kirche und nach der Messe wieder zum Feuerwehrhaus mit klingendem Spiel führte, spielte beim anschließendem Frühschoppen im Gasthaus Nährer, Rassing, noch einige Märsche und Polkas.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.