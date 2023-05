Florianimesse in Weißenkirchen

Die Freiwilligen Feuerwehren Langmannersdorf und Perschling haben mit Pfarrer Josef Balteanu in der Pfarrkirche Weißenkirchen Floriani gefeiert. Am Ende der Sonntagsmesse gaben Eva Marschall, Linda Kohl, Ameli und Mark Schicklgruber, Lukas Hagelbauer, Benedikt Schildberger sowie Jona und Sebastian Buchinger ihr Versprechen für den Dienst in der Feuerwehrjugend Langmannersdorf ab.

Von der Freiwilligen Feuerwehr Perschling wurden Romana Ettenauer aus Weißenkirchen und Thomas Tobias Winter aus Perschling, die bereits im Aktivstand sind, angelobt. Die Versprechen nahmen Kommandant Hans Peter Luger und Jugendbetreuer Kevin Luger (Langmannersdorf) beziehungsweise Kommandant Christoph Eigner (Perschling) ab.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.