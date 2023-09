Hilpersdorfer Duo qualifizierte sich für den Bundesbewerb

Beim Landeswasserdienstleistungsbewerb an der Donau in Klosterneuburg waren die Vertreter aus der Region Herzogenburg stark vertreten. Als einzige Zillenbesatzung des Bezirkes St. Pölten haben sich Josef Pruscha und sein Partner Josef Muck junior, beide von der Freiwilligen Feuerwehr Hilpersdorf, souverän für den Bundesbewerb qualifiziert.

Durch den tollen vierten Rang in der Meisterklasse B sicherte man sich den dritten Startplatz von NÖ, wobei die Wertungen aus 2022 (Marchegg) und 2023 (Klosterneuburg) zusammengerechnet werden. Der Bundeswasserdienstleistungsbewerb findet nur alle vier Jahre statt und geht heuer im steirischen Lebring an der Mur in Szene. „Dort messen sich die besten Zillenfahrer von Österreich, wobei OÖ und die Steiermark starke Konkurrenz für NÖ darstellt“, weiß Josef Pruscha.

Bei der Siegerehrung im Stiftshof von Klosterneuburg wünschte Landeskommandant Dietmar Fahrafellner allen qualifizierten NÖ Zillenbesatzungen viel Erfolg beim Bundesbewerb.

Neben den Anstrengungen beim Feuerwehrhaus-Zu- und Umbau bleibt zum Glück noch Zeit für Trainingseinheiten“, schmunzelt Hilpersdorfs Ehrenkommandant Josef Pruscha. Das Ziel ist klar: „Wir wollen beim Bundesbewerb vorne mitmischen.“

Eine weitere Erfolgsmeldung kommt aus Waldlesberg: Martin und David Brandl belegten im Bewerb Bronze ohne Alterspunkte den hervorragenden zwölften Rang unter 181 Zillen-Zweier-Besatzungen. Martin Brandl errang in Klosterneuburg überdies das ersehnte Goldene Leistungsabzeichen.