Die Jungfloriani des Bezirks St. Pölten räumten ab

Gleich 31 Teilnehmer und damit fast 20 Prozent aller beim NÖ Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Gold angetretenen Jugendlichen kamen aus dem Bezirk St. Pölten. Wochenlang hatten die Mädchen und Buben in ihren Feuerwehren zu Hause, aber auch auf Bezirks- und Abschnittsebene als Vorbereitung für den Bewerb gelernt und geübt. Das Ziel war klar: das Erreichen des Bewerbsziels umd dann stolz das höchste erreichbare Abzeichen innerhalb der Feuerwehrjugend tragen zu dürfen.

Gleichzeitig hat man den Nachweis einer ganzheitlichen feuerwehrfachlichen Ausbildung, die innerhalb der Feuerwehrjugend in den vergangenen Jahren durchlaufen wurde. Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schröder: „Durch diese fundierte Ausbildung werden die Mädels und Burschen in den nächsten Jahren eine wertvolle Stütze in ihren Feuerwehren werden. Mich freut es, mit wie viel Herz die teils schwierigen Aufgaben bewältigt wurden. Ich gratuliere allen zur tollen Leistung!“

Beim Leistungsabzeichen gilt es, Fachwissen beziehungsweise Fähigkeiten in den folgenden Disziplinen nachzuweisen: Hindernisbahn, Geschicklichkeit, Geräte/Ausrüstung, Nachrichtendienst/Sirenensignale, Verhalten bei Notfällen. Schauplatz des Bewerbs war das NÖ Feuerwehr-und Sicherheitszentrum in Tulln (ehemals: Landesfeuerwehrschule).