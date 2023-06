Obritzberg an zweiter Stelle

Karlstetten war Schauplatz des Bezirksjugendleistungswettbewerbs der Feuerwehren. Feuerwehrjugendmitglieder aus den Bezirken St. Pölten und Melk sowie aus Wien nahmen am Bewerb bei hochsommerlichen Temperaturen teil. Die örtliche Feuerwehr und das Bewerterteam des Bezirksfeuerwehrkommandos sorgten für gewohnt perfekte Bedingungen. Dadurch stand einem reibungslosen und raschen Bewerbsablauf sowie einer fairen Beurteilung der Leistungen nichts im Wege. Top motiviert gingen die Feuerwehrjugendmitglieder an den Start, die bereits wochenlang laufenden Übungen in den einzelnen Feuerwehren sorgten für fast fehlerfreie Bewerbsdurchgänge.

Besonders toll schnitt die Feuerwehrjugend Obritzberg ab, die beim Gruppenbewerb (12 bis 15 Jahre) hinter Sieger Ober-Grafendorf den zweiten Platz erreichte. Beim Einzelbewerb (10 und 11 Jahre) sicherte sich Sophia Maierhofer sogar den Sieg in der Kategorie Bronze. „Über diese Leistungen freuen sich die Jugendbetreuer und das Kommando sehr und blicken mit Begeisterung auf die nächste Generation an Feuerwehrmännern und -frauen“, heißt es seitens der Feuerwehr Obritzberg.

Für die Mädchen und Burschen der Statzendorfer Feuerwehrjugend war es der erste Bewerb. Hannah Amon, Jakob Kral, Leonie und Finn Fritz absolvierten den Bewerb um das Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen in Bronze erfolgreich. Jakob Neuwirth konnte gemeinsam mit Jugendfeuerwehrkameraden der Feuerwehren Hain-Zagging, Kuffern und Stollhofen das Feuerwehrjugendleistungsabzeichen erlangen.

Die Bewerbe in Karlstetten dienten als Vorbereitung für das Landesfeuerwehrjugendlager Anfang Juli in Winklarn bei Amstetten.