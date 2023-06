Waldbrand-Ausrüstung traf in Waldlesberg ein

Weil die Waldbrandgefahr auch in der Region zunimmt, haben die Feuerwehren des Unterabschnitts 4 im Herbst des Vorjahres beschlossen, dass sich die Freiwillige Feuerwehr Waldlesberg diesem Bereich schwerpunktmäßg widmet. „Dass der Wald Teil unseres Ortsnamens ist, ist Symbol für das erhöhte Waldbrandrisiko in unserem Einsatzgebiet. Mit Unterstützung der Stadtgemeinde Traismauer schaffte deshalb unsere Wehr eine Grundausrüstung zur Wald- und Flurbrandbekämpfung an, die an das Risikopotenzial und die bereits vorhandenen Ressourcen in Traismauer, im Bezirk St. Pölten und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes angepasst ist“, berichtet Kommandant Norbert Brandl. Die Einnahmen des kommenden Feuerwehrfestes dienen unter anderem der Finanzierung der Ausrüstung, die vor wenigen Tagen in Waldlesberg eingetroffen ist.

Zusätzlich nahmen vier Mitglieder der Führungsebene der Wehr am Spezialisierungsmodul „Wald- und Flurbrandbekämpfung" im Bezirk St. Pölten teil.

Besonders verdient bei der Anschaffung der Gerätschaft sowie der Ausbildung der Mitglieder der eigenen Wehr sowie durch feuerwehrübergreifende theoretische und praktische Schulungen zum Thema „Waldbrand in Traismauer" machte sich Gruppenkommandant Oberlöschmeister David Brandl.

Geplant ist, dass die Waldlesberger Wehr alle interessierte Feuerwehren von Traismauer auf die neue Ausrüstung einschult.

Effizienter Wassereinsatz ist ein Kernpunkt bei der Waldbrandbekämpfung. Mit insgesamt 200 Meter D-Schläuchen und dazu passenden D-Strahlrohren kann man nun mit geringem Wassereinsatz große Löschwirkung erzielen. Für Kleinbrände oder Nachlöscharbeiten eignen sich perfekt drei neue Löschrucksäcke. Um Glutnester zu bekämpfen oder Wundstreifen zu ziehen, setzen die Feuerwehr Waldlesberg spezielles Schanzwerkzeug, etwa McLeod, Gorgui, Waldbrandrechen oder Wiedehopfhaue, ein. „Damit sind wir für Waldbrände optimal gerüstet“, ist Kommandant Brandl überzeugt.