Aus bisher ungeklärter Ursache brach am Ostermontag kurz vor 17.30 Uhr ein Brand in einem Anwesen in Großhain aus. Das Feuer dürfte im Dachstuhl seinen Ausgang genommen haben, im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Hain-Zagging, Statzendorf, Großrust-Merking, Kuffern, Unterradlberg und St. Pölten-Stadt. Ebenso so vor Ort waren das Rote Kreuz Herzogenburg und Polizei.

Die Florianis bauten die Wasserversorgung auf und entsandten Atemschutztrupps, die den Brand bekämpften. Auch von der Drehleiter herab wurde gelöscht.

Das angrenzende Wohnhaus und ein Nachbargebäude konnten geschützt werden.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.