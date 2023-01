Traismauer: Fahrzeug stand in Flammen

Werbung

Beim Knoten Traismauer bemerkte eine Lenkerin, dass Rauch aus ihrem Fahrzeug aufsteigt. Sie stoppte das Auto am Pannenstreifen, nahm schnell einige Habseligkeiten und brachte sich in Sicherheit. Wenige Augenblicke später stand der Wagen in Vollbrand. Die Silberhelme begannen sofort unter schwerem Atemschutz und mit Hochdruckschlauch mit den Löscharbeiten. Zur Sicherheit wurde das Auto noch mit Schaum geflutet, um alle Glutnester abzulöschen. Der Einsatz war rasch beendet, verletzt wurde niemand. Was zum Fahrzeugbrand geführt hat, ist ungeklärt.

