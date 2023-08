Thalheim: Jux-Triathlon und Lederhosenparty

Über ein gelungenes Fest kann sich die Freiwillige Feuerwehr Thalheim freuen – von Freitag bis Sonntag gab es im Zelt hinter dem Feuerwehrhaus großartige Stimmung, die Mitglieder der Feuerwehr sowie ihre Helferinnen und Helfer sorgten bestens für Speis und Trank.

Höhepunkt am Freitag waren der elfte Jux-Triathlon mit 22 Starterteams und die Siegerehrung, bei der die Mädelsgruppe der Landjugend Kapelln einen ersten Platz erreichen konnte. Die „Oldies" der Landjugend landeten auf Platz drei, die Plätze vier und fünf gingen an zwei Teams des Musikvereins Kapelln („Blechreizholz" und „Lisa und de Blattllutscher"). Das „D4 DJ-Team" sorgte in der Bar, die Tanzband „Achtung" sorgte im Zelt für musikalische Unterhaltung.

Der Samstagnachmittag war den Seniorinnen und Senioren der Gemeinden Kapelln und Perschling gewidmet – sie erhielten auf Einladung der Feuerwehr Thalheim Kaffee und Mehlspeisen und verbrachten einige gemütliche Stunden im Festzelt. Am Abend sorgte wieder das „D4 DJ-Team" in der Bar für Stimmung, im Zelt spielten „Die Partykrocha" zur zehnten Lederhosenparty auf. Am Sonntag begann das Fest am Vormittag und erreichte um die Mittagszeit seinen Höhepunkt. Eine Hüpfburg stand an allen drei Tagen für die jüngsten Festbesucherinnen und -besucher zur Verfügung.