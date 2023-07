Obritzberg-Rust: Gut, besser, Sophia!

Beim 47. Landestreffen der Feuerwehrjugend in Winklarn war auch eine starke Abordnung aus Obritzberg (mit Verstärkung aus Schweinern) dabei. Für positives Aufsehen gesorgt hat die erst zehnjährige Sophia Maierhofer mit einem fulminanten Auftritt.

Die Feuerwehrjugend Obritzberg besteht seit dem Jahr 2010. Sie umfasst derzeit elf Mitglieder. „Wir freuen uns immer über neue, motivierte Jugendliche, die wir für das Feuerwehrwesen begeistern können“, sagt Clemens Weissenberger. Er ist mit Michael Kraus, Andreas Stachelberger, Patrick Vogl, Michael Hössinger und Benedikt Amon einer von sechs Betreuern.

Bei der Feuerwehrjugend gehe es grundsätzlich darum, den Spaß am Feuerwehrwesen zu entdecken. „Einerseits bereiten wir die Jugendlichen spielerisch auf Bewerbe oder andere Prüfungen wie den Wissenstest und die Erprobung vor. Dazu gehört schon das Erkennen und Handhaben der Geräte oder auch Verhaltensregeln im Ernstfall. Andererseits erwartet die Jugendlichen eine große Ladung Action, etwa am Landestreffen oder unserem 24-Stunden-Tag, an dem wir im Feuerwehrzelt übernachten und kleinen, von uns Betreuern vorbereiteten ,Einsätzen' nachgehen“, so Clemens Weissenberger.

Ein großer Teil der Jugendmannschaft in Obritzberg lasse sich mit 15 Jahren in den aktiven Dienst überstellen, worauf man sehr stolz sei. Weissenberger merkt an: „Vor einiger Zeit wurde in NÖ das 100.000. Feuerwehrmitglied in den aktiven Dienst überstellt - ebenfalls aus einer Feuerwehrjugend. Man merkt schnell: Die Feuerwehrjugend ist die Zukunftsgarantie für die NÖ Feuerwehren und den Katastrophenschutz.“

Ein Mitglied der Feuerwehrjugend ist Sophia Maierhofer. Sie belegte beim Bewerb um das NÖ Feuerwehrjugendleistungsabzeichen in Bronze mit 964,65 Punkten den glänzenden dritten Platz. Sieger wurde Fany Pernerstorfer (967,63) vor Nico Braun (966,50, beide Feuerwehr Langenlois). Hinter Sophia Maierhofer landeten Barbara Eschberger (963,36, Bad Pirawarth) und Tobias Eberharth (963,00, Schwarzau/Steinfeld).

Das Mädchen, das ab Herbst die Sportklasse der Sportmittelschule Wölbling besuchen wird, war natürlich überglücklich: „Ich freue mich sehr über diese Platzierung!“ Ihr älterer Bruder Philipp ist schon seit vier Jahren bei der Jugendfeuerwehr: „Er hat mir immer so begeistert davon erzählt, dass ich auch dazugehen wollte.“ Die Mitgliedschaft bei der Feuerwehrjugend bereitet ihr viel Spaß: „Unsere Betreuer sind sehr nett. Die Jugendstunde wird sehr lustig und interessant gestaltet . Am meisten hat mir bis jetzt das Üben für die Bewerbe gefallen.“ Wenn sie ihre Freizeit nicht bei der Feuerwehr verbringt, macht sie gerne Akrobatik und Sport mit ihrer Freundin. Und wenn das Wetter mal nicht so schön ist? „Dann male und bastle ich auch gerne.“

Dickes Lob gibt es auch von Bezirksfeuerwehrkommandanten Georg Schröder: „Ich gratuliere alle Teilnehmern, sowohl den Jugendlichen als auch den Betreuern. Die Feuerwehrjugend ist im Bezirk im Aufwind begriffen, die Mitgliederzahlen steigen. Wenn es dann noch so einen schönen Erfolg wie jenen von Sophia Maierhofer gibt, ist das so etwas wie das Sahnehäubchen auf der Torte.“