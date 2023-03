Einsatz in luftiger Höhe

In der Vorwoche ist der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hain-Zagging, Franz Holzmann, telefonisch verständigt worden, dass sich am Kirchendach Dachziegel gelockert haben.

Nach einer Lageerkundung wurde beschlossen, einen „Sicherungseinsatz“ durchzuführen, um die Gefahr durch herabfallende Ziegel zu beseitigen. Auch die Drehleiter der Feuerwehr St. Pölten-Stadt wurde angefordert. Um die Drehleiter auf der Ostseite der Kirche am Gelände des Friedhofs in Stellung bringen zu können, mussten zuvor noch einige Äste entfernt werden. Danach sind die Ziegel am Dach befestigt worden.

