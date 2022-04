Zwei Verletzte nach Kollision

Werbung

Eine junge Frau (20) aus dem Raum Pyhra fuhr von Großhain Richtung Radlberg und dürfte an der Kreuzung eine Stopp-Tafel ignoriert haben. Ihr Wagen wurde von einem aus St. Pölten kommenden Pkw, gelenkt von einer 50-Jährigen aus dem Bezirk Krems-Land, mit voller Wucht erfasst. Beide Fahrzeuge wurden in das angrenzende Feld geschleudert, ein Wagen kam dabei auf der Seite in einem Auffangbecken zum Stillstand; ein Szenario, das wenige Minuten zuvor noch geübt worden war! Die Lenkerinnen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert.

