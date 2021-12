Unfall in S-Kurve beim Kapellner Ortsanfang: Parkende Autos beschädigt

Am Freitag kam es um 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Lenker (70) aus dem Bezirk Grieskirchen von St. Pölten kommend Richtung Perschling fahrend in der berüchtigten S-Kurve bei der Einfahrt nach Kapelln aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und zwei Fahrzeuge touchierte. Diese waren am Straßenrand abgestellt.

Kapellns Feuerwehrkommandant Thomas Burger: „Der Unfall passierte in der 30er-Zone bei Hauptstraße Nr. 3. Wir waren mit zwei Fahrzeugen und elf Mann etwa eine Stunde im Einsatz.“ Außerdem waren neben der Polizeistreife aus Herzogenburg auch ein Rettungsfahrzeug im Einsatz, außer erheblichem Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen kamen aber keine Personen zu Schaden.