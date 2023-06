Glanzvolles Jubiläum

Am vergangenen Sonntag hat die Freiwillige Feuerwehr Kleinrust-Fugging ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Kommandant Markus Katinger und sein Stellvertreter Gerhard Wegscheider konnten dazu eine Vielzahl an Ehrengästen in Fugging begrüßen. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte die Jugendblaskapelle Fladnitztal.

Höhepunkt war zweifellos der Abschnittsbewerb, der anlässlich des Jubiläums in Fugging stattfand. 40 Bewerbsgruppen traten und vollbrachten exzellente Leistungen. Das Maß aller Dinge war neuerlich die Freiwillige Feuerwehr Inzersdorf, die in der Königsklasse Bronze ohne Alterspunkte vor Gutenbrunn siegte. Auf Platz drei landete nach einer tollen Vorstellung die Inzersdorfer Damenwettkampfgruppe. Noch besser als Inzersdorf waren allerdings zwei Gästegruppen, konkret Ollersbach und Johannesberg 2.

Den Bewerb Silber ohne Alterspunkte entschied ebenfalls Inzersdorf für sich, dahinter landeten die Gastgeber aus Kleinrust-Fugging und ein weiteres Team aus Inzersdorf. Auf Bezirksebene, also mit den Gästen, landete Inzersdorf hinter Johannesberg 2 und 1 sowie Stössing an vierter Stelle.

Nach den Bewerben sind langjährige Feuerwehrmitglieder geehrt worden.

Den Abschluss bildete dann das Feuerwehrfest, bei dem die Kameraden alle Gäste mit köstlichen Grillspeisen, selbst gemachten Mehlspeisen und vielen Getränken verwöhnten. Kommandant Markus Katinger und sein Stellvertreter Gerhard Wegscheider unisono: „Wir möchten uns auf diesem Wege bei allen Helfern, Gäste und Sponsoren bedanken.