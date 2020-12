„Es ist ernst“, macht St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler (SP), Vorsitzender des Städtebundes NÖ, die Situation deutlich. „Die Einnahmeeinbußen der österreichischen Gemeinden belaufen sich auf rund 1,9 Milliarden Euro. Alleine auf NÖ entfallen laut dem Zentrum für Verwaltungsforschung „KDZ“ bis zu 250 Millionen Euro. Und das sind konservative Berechnungen, denn schon vor dem zweiten Lockdown haben wir zwei Milliarden für die Gemeinden gefordert. Der zweite und ein möglicher dritter Lockdown würden die Situation nochmal dramatisch verschärfen.“

Stadler verweist darauf, dass sowohl Alfred Riedl, Präsident des Gemeindebundes (VP), als auch die Bundesländer Geld für die Gemeinden fordern. „Wenn nicht bald echte Hilfsleistungen für den ordentlichen Haushalt kommen, wird in kleineren Gemeinden bald wortwörtlich das Licht ausgehen“, so Stadler.

„Wir rechnen mit Einnahmenausfall von bis zu einer Million Euro.“ Bürgermeister Herbert Pfeffer

In dieselbe Kerbe schlägt Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer (SP). „Wir in Traismauer rechnen mit einem coronabedingten Einnahmenausfall von bis zu einer Million Euro. Schon jetzt haben wir Projekte, wie den Um- und Zubau der Feuerwehr in Hilpersdorf hintanstellen müssen, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht. Es gibt keine Möglichkeiten etwas zu planen, wenn die Kommunikation der Regierung hauptsächlich über Pressekonferenzen abläuft.“

2019 wurde Traismauer in das Landesprojekt „Dorf und Stadterneuerung“ aufgenommen. Mit 2020 hätten erste Projekte starten sollen. Aufgrund von Corona war dies weder heuer, noch wird es 2021 möglich sein. „Das Projekt ist auf vier Jahre angelegt. Wir verlieren zwei Jahre und wissen nicht, ob wir diese zweiten verpassten Jahre hinten anhängen können“, erläutert Pfeffer.

In Traismauer lassen sich die Auswirkungen im Budget beobachten. Rund zwei Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren immer für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen budgetiert. Im Jahr 2021 werden es deutlich weniger sein.

Kommunen sind österreichweit die größten Wirtschaftstreibenden, sichern und schaffen Arbeitsplätze. Mit unterschiedlichen Maßnahmen versuchen sie, ihre lokale Wirtschaft anzukurbeln. In St. Pölten gibt es die Stadthilfe, in Traismauer die Aktion „Regionalität hat Qualität“ mit einem 40 Euro Einkaufsgutschein pro Haushalt, um so die heimische Wirtschaft in Traismauer nach Corona zu stärken.

„Die Gemeinden sorgen dafür, dass auf der Straße Licht brennt, dass die Gehsteige in Ordnung sind, dass wir Wasser haben, die Schulen intakt sind usw. Wenn wir keine Unterstützung von der Bundesebene für den ordentlichen Haushalt bekommen, wo soll das Geld dann herkommen?“, fragt Herbert Pfeffer.

„Damit wir weder unsere Leistungen zurückfahren, noch Investitionen aussetzen müssen, braucht es Geld. Setzt die öffentliche Hand in einer Wirtschaftskrise den Sparstift an, dann wirkt sich das negativ auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt aus. Hier ist kluge Wirtschaftspolitik gefragt und das heißt, die Kommunen entsprechend finanziell zu unterstützen“, betont Matthias Stadler.

„Verhandlungen mit dem Bund“

Mit Resolutionen in den Gemeinderäten versucht die SP, auf das Geld-Problem aufmerksam zu machen, in VP-geführten Gemeinden scheitert sie dabei; zuletzt beispielsweise in Obritzberg-Rust, wo es ein diesbezüglicher Dringlichkeitsantrag von SP-Gemeinderat Josef Thoma gar nicht auf die Tagesordnung schaffte. VP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart: „Es ist kein Geheimnis, dass die Gemeinden Geld brauchen. Allerdings stehen Gemeindebund und Städtebund ohnedies bereits intensiven Verhandlungen mit dem Bund.“