Traismaurer Galerie stellte Programm vor

Der Verein „Fine Art“ wartet auch heuer mit mehreren tollen Ausstellungen und Konzerten auf.

Den Anfang macht die Foto-Ausstellung „Magie & Illusionen“ mit Werken von Katerina Belkina, Thorsten Brinkmann, Adrienn Józan, Valerie Habsburg und Michael Heinzle, die noch bis zum 10. April zu sehen ist.

„Manche Fotografien üben einen unwiderstehlichen Zauber auf uns aus, dem wir uns kaum entziehen können. In der Ausstellung wird an Hand ausgewählter Fotografien, Objekten und Videos untersucht, wo die Magie im Bild zu finden ist“, erklärt der passionierte Fotograf und Galerist Martin Lutz.

Am Sonntag, 26. Februar, findet ab 16 Uhr ein Gespräch über die aktuellen Chancen und Herausforderungen von Artificial Intelligence im Mediendesign mit Martin Dörsch in der Fine-Art-Galerie statt.

Am Freitag, 3. März, folgt ein Konzertabend mit dem Sitar-Virtuosen Klaus Falschlunger und Luciano Biondini. „Insgesamt stehen heuer fünf Ausstellungen, sieben Konzerte und eine Buchpräsentation (am 4. Juni) mit Cornelia Travnicek, einer sehr erfolgreichen Autorin mit Traismaurer Wurzeln, am Programm“, blickt Kunstvereinsobmann Bernhard Schneider voraus.

Zum Abschluss des Programmreigens wird die „Eva- Moreno-Group“ am Freitag, 24. November, in der der Fine-Art- Galerie zu Gast sein.

Die Fine-Art-Galerie im sogenannten 10er-Haus (Wiener Straße 10) besteht seit 13 Jahren. Erna und Martin Lutz haben dort den Kunstverein „Fine Art“ etabliert.

