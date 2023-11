„Farbgedanken“ übersiedeln nach St. Pölten

Vier Wochen lang zeigte Brigitte Hofmann ihre „Farbgedanken“ im Kulturzentrum Reitherhaus – und am Allerheiligentag ging nun die gut besuchte Finissage über die Bühne. Die Ausstellung wechselt ins St. Pöltner Rathaus, wo sie am 14. November eröffnet wird. Der künstlerische Werdegang der vielseitigen Künstlerin begann bereits in den Jugendjahren. Farben und Malerei hatten auf sie immer eine anziehende Wirkung. Die Eindrücke der Einzigartigkeit der Natur und die Freude an der Begegnung von Menschen sind ihre ständigen Begleiter, im Beruf als Friseurmeisterin und auch als Persönlichkeitstrainerin und Malerin.

Das Reitherhaus bleibt nicht lange leer, denn schon ab Freitag, 10. November, sind dort unter dem Titel „Gemeinsam“ Bilder von 20 heimischen Künstlern zu sehen. Die Vernissage um 18 Uhr wird von Notburga Schaupp, Bernadetta Käfer und Nicola Yamazaki musikalisch begleitet.