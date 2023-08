Perschling: Brieftaube verirrte sich

Als Roberto Penco vor wenigen Tagen seine Betriebshalle betrat, fand er in der Mitte der Halle frischen Taubenkot: Ein beringte Taube hatte sich verirrt und saß nun in der Deckenkonstruktion. Gemeinsam mit Gattin Martina konnte Penco die Taube fangen und in einem Korb behelfsmäßig unterbringen. Nach einigen Recherchen fanden sie in Dominik Marchat aus Pyhra einen fachkundigen Helfer, der die Taube übernahm, um sie mit Hilfe ihrer Beringung dem Besitzer zu überbringen.

Sophie Penco (links) und Sabrina Storczer kümmerten sich liebevoll um die Taube. Foto: Peter Nussbaumer