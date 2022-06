Direktvermarkter-Siegel für Jungbauern-Duo aus Kapelln

Werbung

Im Rahmen der Generalversammlung des Landesverbandes für bäuerliche Direktvermarkter NÖ wurden zwölf Direktvermarkter mit dem Qualitätssiegel „Gutes vom Bauernhof“ ausgezeichnet, einer ist in Kapelln ansässig.

Die Urkunden und Hoftafeln wurden von Landwirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr und dem Obmann des Landesverbandes für bäuerliche Direktvermarkter, Johann Höfinger, überreicht. Die Auszeichnung ist für Konsumenten ein klares Zeichen, wo garantiert bäuerliche Produkte zu finden sind. Insgesamt lassen 170 Gutes-vom-Bauernhof-Direktvermarkter ihre Kunden wissen, dass sie für ausgezeichnete Qualität stehen.

Das breite Spektrum der NÖ-Top-Betriebe bereichert Familie Kaiblinger aus Pönning bei Kapelln. Dort fischen Alina (23) und Simon (26) den Afrikanischen Raubwels in ihrer Aquaponik-Anlage. In dieser Anlage werden Fisch und Gemüse in einem einzigen Wasserkreislauf gezüchtet und unterstützen einander dabei gegenseitig. So gibt’s das ganze Jahr über erstklassigen Fisch. Vermarktet wird er über diverse Selbstbedienungsläden.

