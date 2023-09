Herbstwanderung der Gesunden Gemeinde Perschling

Mit der Herbstwanderung schloss Wanderführer Willi Beitl die Wandersaison der Gesunden Gemeinde Perschling. Ausgehend vom Friedhofsparkplatz in Weißenkirchen, nahmen neun Radfahrer und 16 Wanderer den Rundkurs um Weißenkirchen auf sich. Die Labstelle beim Mittelpunkt von NÖ wurde vom Obmann der Dorfgemeinschaft Langmannersdorf Heribert Scheikl und seinen zwei jungen Helfern bestens betreut. Beim gemütlichen Abschluss am Ziel der Wanderung, dem Dorfcafé Fritz in Weißenkirchen, wurden die 25 Sportlerinnen und Sportler wie erwartet mit besten Pizzen und Baguettes versorgt.