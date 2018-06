„Anradeln“ hieß es am vergangenen Sonntag. In der Statzendorfer Fladnitztalarena ist der Fladnitztal-Radweg nach einer Überarbeitung offiziell wiedereröffnet worden. Nach einer Sternfahrt von Furth, Paudorf, Wölbling, Großrust, Obritzberg, Karlstetten und Kleinhain wurden alle Radler in Statzendorf willkommen geheißen. Vizebürgermeister Wolfgang Steininger begrüßte alle Delegationen.

Aus Wölbling kamen Bürgermeisterin Karin Gorenzel und ihr Stellvertreter Reinhold Tischer, aus Obritzberg-Rust Bürgermeisterin Daniela Engelhart, aus Paudorf Bürgermeister Josef Böck, aus Furth Bürgermeisterin Gudrun Berger und geschäftsführender Gemeinderat Reinhard Geitzenauer sowie aus Karlstetten Bürgermeister Anton Fischer. Außerdem mit dabei waren der Obmann des Vereins Weinstraße & Tourismus Traisental-Donau, Walter Pernikl, und der Leiter des Regionalbüros Wachau-Nibelungengau-Kremstal, Peter Sigmund. Nach der Begrüßung segnete Pfarrer Leopold Klenkhart die Fahrräder.

Hauptpreis ging an Mario Fries

Eine der Höhepunkte der Veranstaltung war eine große Verlosung von vielen Sachpreisen. Den Hauptpreis, naturgemäß, ein Fahrrad, gewann Mario Fries. Das Rad war von der Firma Pohl gesponsert worden, die in der Arena vertreten war, und neue Bikes präsentierte. Außerdem konnte man Probefahrten bestreiten. Vor Ort war auch Vertreter der ARBÖ-Ortsgruppe Statzendorf, die Infomaterial und Goodys verteilten.