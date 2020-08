Drei Tage lang hat ein Mann seinen 30. Geburtstag gefeiert. Speziell die erste Nacht wird lange in Erinnerung bleiben.

Endstation war am Landesgericht St. Pölten. In der Vorwoche wurde der Prozess gegen einen 30-Jährigen und seine Lebensgefährtin (29) fortgesetzt und abgeschlossen. Die erste Verhandlung unmittelbar vor der Coronapause hatte vertagt werden müssen, weil der wichtigste Zeuge, der Gastgeber der Party, unentschuldigt ferngeblieben war.

Die ganze Angelegenheit begann, wie ausführlich berichtet, reichlich dubios. Der Angeklagte, Vater einer Tochter, traf einen Bekannten beim Wölblinger Unimarkt. Gesehen hat er diesen Bekannten aus der Schulzeit laut eigenen Angaben schon seit Jahren nicht. Dennoch erhielt er vom Geburtstagskind die Einladung zu einer ausgedehnten Feier.

Der Jubilar im Zeugenstand behauptet, der 30-Jährige sei bei der Party auf seine eigene Lebensgefährtin losgegangen. Deshalb hätten mehrere Gäste und er versucht, das Duo loszuwerden: „Ich will niemanden auf meiner Feier, der Frauen schlägt.“ Daraufhin sei es zu einem Gerangel gekommen, ehe die nun Angeklagten die Party verlassen hätten.

Diese schildern die Situation ganz anders. Der Gastgeber sei wegen einer defekten Musikanlage in Rage gewesen und daher mit dem Besitzer des Geräts in Konflikt geraten. Während beim ersten Prozess davon die Rede war, dass der 30-Jährige schlichtend eingreifend wollte, so beteuerte nun die Lebensgefährtin, dass sie den Party-Gastgeber beruhigen wollte, worauf sie von ihm getreten worden sei.

Und plötzlich war das Duo wieder da

Unstrittig ist, dass das Duo gegen 4 Uhr neuerlich bei der Party aufkreuzte. Es vermisste Geldbörse und Mobiltelefon.

Mit im Gepäck hatte er ein Samuraischwert, sie einen Dolch. „Wir hatten Todesangst“, so der Party-Hausherr. Laut Angeklagtem handelte es sich um kein Schwert, sondern um Nordic-Walking-Stöcke. Gewehrt hat sich der Gastgeber mit einem Ast; für die Angeklagten war es ein Fuchsschwanz.

Geldbörse und Telefon tauchten übrigens wieder auf.

Der Richter verhängt schließlich bedingte Freiheitsstrafen: „Die Angaben der Zeugen waren weitgehend übereinstimmend, Ihre Aussagen hingegen sehr widersprüchlich.“ Die Urteile, drei beziehungsweise zwei Monate bedingte Haft, sind nicht rechtskräftig.