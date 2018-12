Empörung herrschte in der Region: Gleich zwei New-Holland-Traktoren sind vergangene Woche in Statzendorf und Großhain gestohlen worden. Doch die Besitzer dürfen aufatmen, denn die entwendeten Fahrzeuge sind an der ungarisch-rumänischen Grenze wieder aufgefunden worden.

Gestohlen wurden die Fahrzeuge am Mittwoch. Zwischen sechs Uhr früh und halb zwölf Uhr verschwand der blaue New-Holland-Traktor von Thomas Hirschmüller in Statzendorf. „Der Traktor ist vor der Haustür gestanden, aber gerade an diesem Tag war niemand daheim“, sagt Hirschmüller. Das 13 Jahre alte Gefährt mit 100 PS hatte auch Frontlader-Gabel, sie wurde genauso mitgenommen.

Ebenfalls im Fladnitztal, konkret in Großhain, wurde der Traktor von Anton Hagenauer gestohlen, vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. „Als wir entdeckt haben, dass der Traktor nicht mehr da ist, war das mehr als ein Schock“, berichtet Hagenauer. Schließlich sei das Fahrzeug ständig im Einsatz. Bei diesem Traktor handelte es sich ebenfalls um einen New Holland, allerdings war dieser schwarz lackiert. „Die Farbe hat mir die Werkstätte als Geschenk zu meinem 50er gemacht“, erzählt Hagenauer. Ebenfalls entwendet wurde samt dem Traktor ein Ballen-Auflöser. „Dieser wurde aber im Wald bei Herzogenburg gefunden“, sagt Hagenauer.

Am Samstag wurde beiden Fladnitztalern bestätigt, dass man die beiden Traktoren an der rumänischen Grenze sichergestellt hatte. „Der österreichische Staat hat sie bereits in Beschlag genommen“, berichtet Hirschmüller.

„Wir warten noch auf die offizielle Meldung“, so Hagenauer.

Seitens der Landespolizeidirektion gibt es dazu nur wenig Auskunft, was man aber weiß: Seit Mai 2018 sind insgesamt sieben Traktoren der Marken John Deere, New Holland, Deutz und Massey Ferguson an der Westautobahn in den Bezirken St. Pölten-Land, Melk und Krems gestohlen worden. Die Traktoren werden von den Tätern in Betrieb genommen und dann auf einen Planen-Lkw verladen und in den Ostblock verbracht. Der Gesamtschaden liegt bei 700.000 Euro. Seitens der Polizei wird geraten, die Fahrzeuge mit einem GPS-Tracker auszustatten.