Jugendblaskapelle: Die Märsche sind zurück

Nach der langen Pause fand in Neidling endlich wieder eine Marschmusikbewertung statt. Im Rahmen des Bezirksmusikfestes beging der Musikverein Kremnitztaler Neidling das 100-jährige Bestandsjubiläum. Mit dabei war auch die Jugendblaskapelle Fladnitztal, die mit ihrem Stabführer Stefan Schober in der Wertungsstufe B marschierte.

Neben den routinierten Musikern waren diesmal auch zahlreiche Jungmusiker in der Marschaufstellung zu finden, die bei dieser Bewertung das erste Mal mitmarschierten. Von den Marketenderinnen über die Querflöten bis zum Schlagzeugregister waren in fast jeder Reihe Jungmusiker zu sehen. „Besonders stolz sind wir auf unsere Nachwuchsmusiker an der Querflöte und am Schlagzeug. Dem Schlagwerkregister kommt beim Marschieren eine besondere Bedeutung zu, sie begründen mit ihrem Taktgefühl und einem knackigen Spiel das musikalische Erscheinungsbild der marschierenden Blaskapelle“, freut sich die Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas über eine vollzählige Reihe am Schlagwerkregister. Die Jugendblaskapelle konnte in der gewählten Wertungsstufe 63,5 von 70 Punkten erreichen.

30-Jahr-Jubiläum wird im nächsten Jahr nachgefeiert

Das Bezirksmusikfest haben die Musiker darüber hinaus mit besonderem Augenmerk verfolgt, sie dürfen ja im kommenden Jahr die Marschmusikbewertung in der Sitzgemeinde Wölbling austragen. Am 23. und 24. September 2023 wird das ausgefallene 30-jährige Bestandsjubiläum nachgefeiert. Dabei freuen sich die Musiker schon auf zahlreichen Besuch beim Aufmarsch der Musikkapellen im Ortszentrum von Oberwölbling und im großen Festzelt direkt beim Musikzentrum Fladnitztal. Die Planungen für das große Jubiläumsfest werden jedenfalls bereits aufgenommen. Weiters bereiten die Musiker auch gerade ein Herbstkonzert vor, das am 12. November dieses Jahres in der Mehrzweckhalle in Statzendorf stattfinden wird.

„Dieser schöne Erfolg der Marschmusikbewertung gibt wieder Kraft für unsere nächsten Vorhaben“, erklärt Obmann Christian Müllner, der sich bei allen Musikern und dem Stabführer Stefan Schober beim anschließenden ausgiebigen Feiern in der Festhalle bedankte.

