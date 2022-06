Musikschülerinnen voller Erfolg in Slowenien

Werbung

Die Musikschule Wölbling/Obritzberg-Rust/ Statzendorf freut sich über einen großen Erfolg.

Hornlehrerin Marianna Peter machte sich gemeinsam mit den drei Schülerinnen Anna Rockenbauer, Valentina Oblasser und Emelie Geppner auf den Weg nach Slowenien, um ihr Können am Horn bei einem Internationalen Wettbewerb zu zeigen. Dieser Musikwettbewerb namens Bolero findet jährlich in Muta (Untersteiermark) statt, wo die Kinder in verschiedenen Altersgruppen bis zu 100 Punkte erreichen können. Besonders erfreulich ist, dass alle 3 Musikschülerinnen über 90 Punkte erreichen konnten und somit mit einer „Golden-Award“-Urkunde belohnt wurden. Besonders stolz kann man auf die über 95 Punkte von Emelie Geppner und Valentina Oblasser sein, denn diese Höchstleistungen wurden mit einem „Golden Award with Commandation“ ausgezeichnet.

Korrepetitor und Chauffeur

Als Korrepetitor und auch gleichzeitig Chauffeur für die Wettbewerbsteilnehmerinnen begleitete Karl Eichinger die Musikschultruppe. „Ich freue mich sehr über das große Engagement der beiden Lehrkräfte und natürlich über die fantastischen, ausgezeichneten Golden Awards der drei Musikschülerinnen und möchte mich bedanken für diese tolle Aktion!“, jubelte die stolze Musikschulleiterin Tamara Ofenauer-Haas.

