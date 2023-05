Vergewaltigungsvorwürfe: Freispruch für 40-Jährigen

Bei einem Vorfall Anfang Jänner soll ein 40-Jähriger seiner Ex-Freundin ein Messer an die Kehle gehalten und sie gewaltsam zum Geschlechtsverkehr gezwungen haben. Dafür musste er am Dienstag vor das Landesgericht St. Pölten treten. Der Mann stritt jedoch alles ab. Er gab an, dass seine ehemalige Partnerin rachsüchtig sei und lügen würde.

Bei ihrer Einvernahme gab das Opfer an, dass der Angeklagte während eines Streits in der Küche auf sie los gegangen sein soll. Er soll sie gewürgt und sie mit den Worten „Mach die Beine breit, sonst schlitz ich dir die Kehle auf“ bedroht haben. Dabei soll er ihr ein Küchenmesser an den Hals gehalten und sie auch damit verletzt haben. Auch gab das Opfer an, dass der 40-Jährige sie geschlagen und getreten haben soll. Außerdem soll es schön öfter Gewalt in der Beziehung gegeben haben, die aber nie dokumentiert wurden.

Beweisen reichten für eine Verurteilung nicht aus

Der Angeklagte stritt auch in der Verhandlung die Vorwürfe ab. Er räumte ein, dass es mehrere hitzige Momente in der Beziehung gegeben hatte, gab aber an, dass diese immer vom Opfer ausgegangen wären. Er argumentierte, dass er erst Anfang Dezember aus der Haft entlassen wurde und sich nichts zu Schulden kommen lassen wolle. Außerdem behauptete er, das Opfer hätte ein Drogenproblem. Im Gegensatz dazu, gab seine Ex-Partnerin an, dass er Alkoholiker sei. Bei seiner Festnahme wurde beim Angeklagten über ein Promille gemessen und nach eigenen Angaben hatte er davor zehn bis zwölf Spritzer konsumiert.

Zeugen gab es für den angeklagten Vorfall keine. Ein Nachbar gab an, während dem Computerspielen vage die Hilferufe des Opfers gehört habe, er tauchte allerdings bei der Verhandlung nicht auf. Schlussendlich sprach der Schöffensenat den Angeklagten frei. Richterin Wais-Pfeffer betonte allerdings, dass es sich um einen Zweifelsfreispruch handelte. Sie riet dem Angeklagten dringend, den weiteren Kontakt zum angeblichen Opfer zu vermeiden. Das Urteil ist rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.