Tourismusregion Weinland Traisental präsentierte neue Radkarte

Im Rahmen eines Besuchs von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in Nussdorf ist die neue und erste flächendeckende Radkarte der Tourismusregion Weinland Traisental präsentiert worden. Die Karte umfasst ein abwechslungsreiches Netzwerk an Radwegen, die unweit von der Landeshauptstadt St. Pölten durch eines der kleinsten Weinbaugebiete Niederösterreichs und teilweise darüber hinaus führen.

Das landschaftlich vielfältige Weinland Traisental bietet eine ideale Kombination aus Rad- und Mountainbike-Trekking-Strecken. Die Routen führen über sanfte Weinberge, durch idyllische Kellergassen oder vorbei an großartigen Kulturerbestätten und lassen sich beliebig miteinander verbinden. Kurze Anstiege belohnen mit prachtvollen Ausblicken in das östlich gelegene Tullnerfeld, in das Traisental und über St. Pölten bis ins Alpenvorland. Urige Heurige laden vielerorts zum gemütlichen Verweilen ein. Die neue Radkarte bildet dieses einzigartige Naherholungsgebiet unweit von St. Pölten perfekt ab und ist ein unentbehrlicher Begleiter für alle, die die Region auf zwei Rädern entdecken möchten. Bestellen kann man die kostenlose Karte bei Mostviertel Tourismus sowie den Gemeinden und Tourismusinformationsstellen im Weinland Traisental.

„Die Radkarte ist ein wichtiger Schritt für die Region, um den Radtourismus weiter zu fördern. Die Verbindung von Wein, Kultur und Natur ist einzigartig und nicht nur für Gäste, sondern auch für Einheimische ein Mehrwert“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Im Rahmen der Präsentation der Karte wurde gemeinsam ein Teil des Traisentaler Weinberg-Radweges befahren, der auf Initiative von Walter Pernikl, Ehrenobmann der Tourismusregion Weinland Traisental, entstanden ist und heuer sein 30-jähriges Bestehen feiert. Der „Weg der Genüsse“, wie er auch genannt wird, zählt zu den schönsten und vielfältigsten Radwegen des Landes. Unter Einbindung des Donau- und Traisental-Radwegs bieten sich auf dem 33 Kilometer langen Rundweg beeindruckende Ausblicke auf die Donau bis hinein ins alpine Mostviertel.

Sportlich ambitionierte Radfahrer können den Weinbergradweg sowie alle anderen Radwege des Weinlandes Traisental mit dem Traisental-Radweg, einer der Top-Radrouten des Landes, kombinieren. Die Strecke führt abwechslungsreich von der Donau immer der Traisen entlang durchs Weinland Traisental, mitten durch St. Pölten und weiter bis ins Mariazellerland.