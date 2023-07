Flurbrand bei Großrust: Großeinsatz der Feuerwehren

Am vergangenen Mittwoch sind die Freiwilligen Feuerwehren Schweinern, Hain-Zagging, Großrust-Merking, Kleinrust-Fugging und Obritzberg gegen 16.30 Uhr zu einem Vegetationsbrand nach Großrust alarmiert worden. Im Zuge von Strohpress-Arbeiten geriet zwischen Großrust und Greiling ein abgeerntetes Weizenfeld in Brand, beim Eintreffen der Silberhelme stand es voll in Flammen.

Aufgrund der Dimension des Brandes und des fehlenden Löschwassers wurden umgehend weitere Feuerwehren hinzugezogen. Dies waren die Wehren Herzogenburg-Stadt, Oberndorf in der Ebene und Statzendorf. Ihre Aufgabe bestand darin, Löschwasser im Pendelverkehr an den Einsatzort zu bringen.

Die verbrannten Strohballen wurden händisch und mit einem Teleskoplader zerteilt, dadurch gelang ein rasches Ablöschen der Glutnester.

Die Zusammenarbeit der anwesenden Feuerwehren funktionierte reibungslos. Besonders hervorheben muss man auch die Arbeit der örtlichen Landwirte, die mittels Grubber eine Brandausbreitung verhinderten. Es blieb bei einer Fläche von rund 600 Quadratmetern.