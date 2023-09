Traismaurer Festival hat Kultstatus

Zum 17. Mal gastierte das „Flow of Nature“-Festival in Traismauer auf einem Festgelände in unmittelbarer Nähe zur Traisen. Mehrere Bands und DJs sorgten für die musikalischen Highlights. Von Jazz und Funk über Reggae bis hin zu Hip-Hop spiegelte das „Flow of Nature“ die farbenfrohe Vielfalt der Natur in den diversen Sounds wider. „Das Festival wird ausschließlich von Freiwilligen des Vereins ,Flow of Nature' geplant und umgesetzt. Durch die zahlreichen Inputs von Vereinsmitgliedern und Festivalgästen wuchs das Festival zu einer qualitativ hochwertigen Kulturveranstaltung heran“, sagt Florian Schmiedecker, einer der Hauptorganisatoren.

„Egal ob bei der Konstruktion unserer Bühne oder bei der Küche, aber auch beim Feiern während des Festivals war und ist uns stets der Spaß an der Sache und das nachhaltige Handeln im Einklang mit der Natur am wichtigsten“, betont er.

Zahlreiche Workshops rundeten das kurzweilige Festival ab. Auch im nächsten Jahr soll in Traismauer ein derartiges mehrtägiges Event über die Bühne gehen.