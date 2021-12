Photovoltaik und LED-Beleuchung für Wölbling

Die ÖVP freut sich: Die Landesregierung hat beschlossen, die Marktgemeinde Wölbling mit 170.050 Euro für zwei energiesparende Maßnahmen zu unterstützen. Es handelt sich dabei um die Umrüstung der 967 Lichtpunkte der Straßenbeleuchtung auf intelligente LED-Beleuchtung und die Errichtung von sechs neuen, gemeindeeigenen Photovoltaik-Anlagen.

Das Land NÖ fördert das Projekt „Umstellung auf LED-Beleuchtung“ mit 145.050 Euro. „Mehr Lebensqualität für Mensch und Tier wird den Wölblingern künftig die neue LED-Straßenbeleuchtung bringen. Dank moderner Sensoren kann die Beleuchtung bedürfnisorientiert gedimmt und bei Verkehr aktiviert werden. Dies hat weniger Lichtverschmutzung und eine enorme Energieersparnis zur Folge. Wir rechnen mit einer Ersparnis von rund 35.000 Euro pro Jahr“, hält ÖVP-Vizebürgermeister Peter Hießberger fest.

Gerade rechtzeitig zu steigenden Strompreisen

Die Gemeinde besitzt nun sechs eigene Photovoltaik-Anlagen und steigt damit in die Stromproduktion ein. Dieses Projekt wird mit 25.000 Euro gefördert. Hießberger frohlockt: „Dies erfolgt gerade rechtzeitig parallel zu den steigenden Strompreisen. Ökologie und Ökonomie in einem Projekt! Wir erwarten uns rund 10.000 Euro an Stromkosteneinsparung pro Jahr!“

Die Photovoltaik-Anlagen befinden sich am Kindergarten, an den Häusern der Freiwilligen Feuerwehren in Ober- und Unterwölbling sowie in Hausheim, am Pumpenhaus und oberhalb des Waldbads auf einer Wiese.

Für die gute Zusammenarbeit bedankte sich Hießberger ausdrücklich bei Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.