Was tun bei Blackout? Traismaurer Broschüre soll helfen

Das Thema „Blackout“ (ein längerfristiger flächendeckender Stromausfall) beschäftigt schon seit Längerem zahlreiche Einrichtungen, wie Energiegesellschaften, Bundesheer, Zivilschutzverband oder auch die verschiedensten Blaulichtorganisationen. Notfallpläne für die verschiedensten Szenarien wurden bereits erstellt und auch schon beübt.

„Auch jede Einzelperson sollte wissen, was zu tun ist“

„Bei einem langfristigen flächendeckenden Stromausfall liegt es auch in der Verantwortung jedes einzelnen Gemeindebürgers, entsprechend vorzusorgen. Die Stadtgemeinde Traismauer ist bereits seit Längerem damit befasst um vorkehrende Maßnahmen zu treffen, um dafür gerüstet zu sein“, erklärt Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) in seiner Stellungnahme.

Weiters: „Darüber hinaus sollte aber auch jede Einzelperson wissen, was zu tun ist. Denn nur gemeinsam lassen sich solche Szenarien bewältigen! In dem von der Stadtgemeinde Traismauer herausgegebenen Blackout-Folder ist ein Ratgeber für alle Bürgerinnen und Bürger mit wertvollen Hinweisen, wie man sich am Besten auf ein mögliches Blackout vorbereiten kann und was man im Falle eines Blackouts zu tun hat, enthalten.“

Wichtig ist es etwa, den Haushalt krisenfest zu machen. Das heißt etwa, sich einen Lebensmittel- sowie Getränkevorrat anzulegen, oder auch Alternativen zum Strom zu finden, etwa beim Radio ein Batterieradio zu verwenden.

Zustellung mit Gemeindezeitung

Die Infobroschüre wurde mit der aktuellen Gemeindezeitung namens „Bürgermagazin“ an sämtliche Traismaurer Haushalte zugestellt. „Der Blackout- Folder liefert sicherlich wertvolle Informationen, darum ersuche ich die Gemeindebürger ihn auch zu durchzulesen! Wir bleiben natürlich an der Thematik dran und werden weiterhin mit Informationen und Hinweisen die Öffentlichkeit versorgen“, so der Bürgermeister.

„Schon seit geraumer Zeit steht die Gefahr eines großflächigen Blackouts im Raum. Mehrfach habe ich auf dieses Szenario hingewiesen und auch um die Evaluierung der Situation betreffend Notstromaggregate in Traismauer gebeten. Es freut mich, dass nun ein neues Notstromaggregat für den Wirtschaftshof beauftragt und eine Blackout- Broschüre herausgebracht wurde“, sagt die für die öffentliche Sicherheit zuständige Stadträtin Elisabeth Wegl (ÖVP) ergänzend.