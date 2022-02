Zweigleisiger Bahnausbau Herzogenburg - St. Pölten: „Genug gewartet“

Der zweigleisige Ausbau der Bahnstrecke Herzogenburg - St. Pölten war schon oftmals Gegenstand von Debatten. Vielfach in Aussicht gestellt, wurde er bis heute nicht verwirklicht.

Geht es nach den Plänen von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) soll die Zweigleisigkeit realisiert werden. Der SPÖ geht es nicht schnell genug, sie fordert eine zügigere Umsetzung.

Während das Ministerium Planungen dafür angekündigt hat, weil es bisher lediglich eine Machbarkeitsstudie gäbe, betont die SPÖ schon mehrmals, dass fertige Pläne in der Schublade liegen.

Stadler: „Projekt stand schon kurz vor Realisierung“

Für die Bürgermeister von Herzogenburg und St. Pölten ist ein Ausbau nicht vor dem Jahr 2030 jedenfalls ein nicht akzeptabler Umstand: „Wer von zukunftsfitten Alternativen zum Straßenbau spricht, muss auch die dafür notwendig Infrastruktur gewährleisten und wissen, dass es einige Zeit braucht, bis das Angebot auch von den Menschen in einem notwendigen Ausmaß angenommen wird“, sagt Herzogenburgs Bürgermeister Christoph Artner.

Sein St. Pöltner Kollege Matthias Stadler ergänzt: „Da das Projekt, bis es wieder aus dem Rahmenplan herausgenommen wurde, schon kurz vor der Realisierung stand, gibt es schon belastbare Planungen. Wieso jetzt wieder von Null mit Planungen der Planungen begonnen wird und das Projekt somit verzögert wird, ist uns unverständlich.“

Herzogenburgs Vizebürgermeister Richard Waringer, ebenfalls SPÖ, legt nach: „Vor einigen Jahren stand die Landesspitze der NÖ Grünen hier am Bahnsteig und hat alles andere als die sofortige Realisierung des Projektes als Schildbürgerstreich bezeichnet und die sofortige Realisierung gefordert. Heute stehen wir hier, um die Forderung zu unterstützen. Genug gewartet. Genug geplant.“

Und auch Landtagsabgeordnete Kathrin Schindele springt auf den Zug auf: „Das Mobilitätsbedürfnis der Menschen endet nicht an den Stadtgrenzen. Es braucht ein S-Bahn- und S-Bus-System, das den gesamten Zentralraum vernetzt. Dieses wichtige Projekt für NÖ kann nicht auf den Schultern der Gemeinden lasten, die in ihren Wirkungsbereichen großartige Konzepte verfolgen, wie das Carsharing- Modell ,Move‘ in Herzogenburg oder der LUP in St. Pölten. Die rasche Realisierung des zweigleisigen Ausbaus der Strecke St. Pölten – Herzogenburg ist ein erster wichtiger Schritt.“

