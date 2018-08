Die JVP-Sommer-Aktion ist bereits fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender der Gemeinde geworden. Bereits zum vierten Mal organisierte die JVP Nussdorf einen abwechslungsreichen Nachmittag. Nach einem Ausflug zum Haubiversum und Spielenachmittagen in Theyern und Reichersdorf in den vergangenen Jahren, fand heuer ein „Lesepicknick“ rund um das Vereinshaus in Franzhausen statt.

„Es ist eine schöne Tradition geworden, dass wir im Sommer die Familien und hier insbesondere die Kinder der Gemeinde zu unserer Ferienaktion einladen. Und wenn ich in die strahlenden Augen der vielen Kinder sehe, dann weiß ich, dass sich unser Einsatz lohnt. In diesem Jahr haben wir die Aktion ,Lesepicknick‘ von ,Zeit Punkt Lesen‘ in unsere Gemeinde geholt, um ein spannendes und abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen“, so JVP-Obmann Gemeinderat Patric Pipp.

Nach einem erfolgreichen ersten Jahr macht die „Lesepicknick-Sommertour“ von „Zeit Punkt Lesen“ heuer wieder Halt in vier NÖ Gemeinden. In diesem Jahr ist auch Nussdorf dabei gewesen. Das Programm war bunt aufgestellt. Neben Leselounge, Popcornstation, Riesenseifenblasen und Mundart-Memospiel gab es auch eine spannende Lesung von Kinder- und Jugendbuchautor Franz Sales Sklenitzka, der, passend zum Schauplatz, eine Geschichte aus der Urzeit erzählte.

„Bereicherung für das Gemeindeleben“

„Die Sommeraktion unserer JVP ist eine große Bereicherung für unser Gemeindeleben und wird gut und gerne von den Familien angenommen. Ich möchte mich herzlich bei Patric Pipp und seinem Team für den Einsatz bedanken“, freut sich auch VP-Gemeindeparteiobmann Franz Brunthaler.