Obsthof Altenriederer wurde prämiert

Vor eineinhalb Jahren starteten der für Konsumentenschutz zuständige Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl und EU--Abgeordneter Günther Sidl (beide SPÖ) die Initiative „Feinkostladen Europas“.

Zu führendem Betrieb der Fruchtsafterzeugung entwickelt

„Die Sicherheit der Lebensmittel in NÖ ist mir oberstes Anliegen. Daher möchte ich die Anstrengungen der Gemeinden für das Ermöglichen von regionaler Vermarktung prämieren und die besten Vorzeigeprojekte vor den Vorhang holen“, so Franz Schnabl.

Mittlerweile wurden 23 Gemeinden und auch zahlreiche Betriebe ausgezeichnet. Bei der jüngsten Prämierung erhielt die Marktgemeinde Nussdorf den Zuschlag für eine derartige Auszeichnung.

Bürgermeister Heinz Konrath schlug den Betrieb Obsthof & Weingut Altenriederer zum Erhalt der „Feinkostladen Europas“-Plakette vor.

In den vergangenen 20 Jahren hat sich der Obsthof Altenriederer von einem Familienbetrieb „mittlerer“ Größe zu einem führenden Betrieb in der Fruchtsafterzeugung mit nunmehr rund 20 Mitarbeitern entwickelt. Bis vor wenigen Jahren hatte der Betrieb seinen „Stammsitz“ in Wagram.

Übersiedlung von Wagram nach Franzhausen

Durch die starke Expansion waren die Kapazitäten im großen Keller in der Wagramer Kellergasse und in diversen Lagerhallen bald ausgeschöpft. In Franzhausen fand man letztlich den idealen Standort für einen „Aussiedlerhof“ (mehrere Hallen mit rund 3.500 Quadratmetern Grundfläche).

Bei einer Betriebsführung konnten sich die beiden Spitzenpolitiker über die nachhaltige Produktion und über das breite Angebot von regionalen und saisonalen Produkten informieren.

