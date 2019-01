Bei der 127. Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Frauendorf rückte Kommandant Manfred Speiser-Jöchl ein zukünftiges Vorhaben ins Zentrum. Neben weiteren Investitionen in die persönliche Schutzausrüstung soll in absehbarer Zeit ein Mannschaftstransportfahrzeug, kurz MTF, angekauft werden.

„Fast alle vergleichbaren Wehren im Abschnitt verfügen über ein MTF. Angesichts unserer Mannschaftsstärke ist der Ankauf eines derartigen Fahrzeugs gerechtfertigt. Sehr viele Fahrten im Dienste der Feuerwehr werden nach wie vor mit Privatfahrzeugen absolviert. Momentan stehen die Zeichen auf einem Ankauf eines neuen MTF“, erklärte der Kommandant Manfred Speiser-Jöchl.

Denn auch die Entwicklung des Mannschaftsstandes ist erfreulich: „In den vergangenen Jahren hat sich der Aktivstand auf 33 Feuerwehrmitglieder, vor allem durch Überstellungen von Mitgliedern der Feuerwehrjugend, deutlich erhöht“, erläuterte Speiser-Jöchl.

Der Schwerpunkt lag auf der Ausbildung

In seinem Bericht blickte er auf ein arbeitsreiches Jahr 2018 zurück. „Im abgelaufenen Jahr ist die Freiwillige Feuerwehr Frauendorf zu neun Einsätzen, darunter auch zu einem Wohnhausbrand in Traismauer, ausgerückt. Zudem wurden zahlreiche Übungen in den verschiedensten Kategorien, beispielsweise Funk, Branddienst oder Wasserdienst, und technische Übungen abgehalten“, erläuterte der Feuerwehrchef.

Nachdem am 20. August 2017 das neue Feuerwehrhaus offiziell seiner Bestimmung übergeben worden war, stand im Vorjahr vor allem die Ausbildungs- und Übungstätigkeit im Mittelpunkt der Aktivitäten. Insgesamt wurden im Vorjahr 16 Kurse besucht und 26 Übungen abgehalten. Die Intensität der Ausbildung soll auch heuer hochgehalten werden.

„Das neue Feuerwehrhaus ist für die nächsten Generationen errichtet worden. In diesem Haus befinden sich Schutz und Hilfe, Vereinskommunikation und es ist auch eine Ideenschmiede für die Zukunft. Zusätzlich kann das Gebäude auch für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden“, betonte der Kommandant.

Mittlerweile haben auch der Verschönerungsverein Frauendorf und die örtliche Jägerschaft ihr neues Zuhause in dem neuen Feuerwehrhaus gefunden.

Ein besonderer Höhepunkt im Vorjahr war die Teilnahme an den NÖ Landeswasserdienstleistungsbewerben (Zillenfahren) in Ardagger (Bezirk Amstetten).

Insgesamt elf Mitglieder der Feuerwehr Frauendorf nahmen daran sehr erfolgreich teil. Neben der Knotenkunde standen dabei auch das Arbeiten mit dem Rettungsring sowie das Fahren mit der Feuerwehrzille auf einem Gewässer im Mittelpunkt. „Melanie Schmidt erreichte gleich im ersten Jahr das Leistungsabzeichen in Bronze. Verena Schabasser und Christopher Klein bewältigten mit Bravour das Leistungsabzeichen in Silber“, freute sich der Kommandant abschließend.

Insgesamt leisteten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Frauendorf im Vorjahr 4.956 unentgeltliche und freiwillige Stunden zum Wohle der Allgemeinheit.