Sandra Powondra ist neue Verschönerungsvereins-Obfrau

Bei der Jahreshauptversammlung des Verschönerungsvereins Frauendorf, zu der sich auch mehrere Ehrengäste, darunter Bürgermeister Herbert Pfeffer und Stadträtin Veronika Haas, einfanden, wurde der Vereinsvorstand neu gewählt. An der Vereinsspitze gab es einen Wechsel. Obfrau Isabella Heigl und ihre Stellvertreterin Brigitte Meissner haben ihr Amt nach mehrjähriger Tätigkeit zurückgelegt. Zur neuen Obfrau wurde Sandra Powondra und zur neuen Obfrau-Stellvertreterin Jenny Eschauer gewählt.

Gemeinsam blickten die Mitglieder auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück. Im Vordergrund dabei stand die Verschönerung des Dorfs mit festlichem Blumenschmuck. Zudem wurde auch eine Sitzgelegenheit beim Haus der Kameradschaft und ein Handlauf beim Eingang der Kapelle angeschafft.

Im vergangenen Jahr wurden außerdem ein Sommergrillfest am Spielplatz und die traditionelle Adventeinstimmung abgehalten.

„Im Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten steht natürlich weiterhin die Ortsbildpflege. Hier sollen in den nächsten Monaten und Jahren einige Impulse gesetzt werden. Zusätzlich soll es auch wieder ein Sonnwendfeuer in Frauendorf geben, das vom Verschönerungsverein federführend organisiert wird“, gibt die neue Obfrau Sandra Powondra einen Ausblick. Ihre Vorgängerin als Obfrau, Isabella Heigl, wechselt in den Arbeitsausschuss und bleibt somit dem Verschönerungsverein erhalten.

