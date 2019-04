Seit einigen Wochen trainiert die neu gebildete Wettkampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Frauendorf für die bevorstehenden Bewerbe (Bezirks- und Landesbewerb).

Bemerkenswert ist, dass sich bei dieser Wettkampfgruppe (bestehend aus neun Personen) auch sehr viele sehr junge Feuerwehrmitglieder befinden, darunter drei weibliche Feuerwehrkameradinnen. Zwei von ihnen wurden im Vorjahr von der Jugendfeuerwehr in den Aktivstand überstellt.

Ein weiteres zentrales Vorhaben der aktiven Wehr ist der Ankauf eines neuen Mannschaftstransportfahrzeuges (kurz: MTF). „Fast alle vergleichbaren Feuerwehren im Abschnitt verfügen über ein MTF. Angesichts unserer Mannschaftsstärke ist der Ankauf eines derartigen Fahrzeugs gerechtfertigt. Sehr viele Fahrten im Dienste der Feuerwehr werden nach wie vor mit Privatfahrzeugen absolviert. Der Ankauf eines neuen MTF soll noch heuer im Herbst erfolgen“, erklärt Feuerwehrkommandant Manfred Speiser-Jöchl.

Neues Fahrzeug durch Feuerwehrfest finanziert

Ein Großteil des Reinerlöses des bevorstehenden Feuerwehrfests wird für dieses Vorhaben verwendet werden. Zusätzlich wird auch in die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrmitglieder investiert werden.

Schauplatz des Feuerwehrfests, das von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. April, stattfindet, wird das neue Feuerwehrhaus und das umgebende Gelände sein.

Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Zum Auftakt des dreitägigen Fests findet am Freitag ab 21 Uhr die sogenannte Blaulicht-Party statt. Der reguläre Festbetrieb beginnt ab 16 Uhr. Eine Tombola, Tanzmusik am Samstag, eine Gratis-Hüpfburg als auch ein umfangreiches Angebot an verschiedensten köstlichen Gerichten, beispielsweise Steckerlfischen und weiteren Grillspezialitäten, runden das Festangebot ab.