Herzogenburger Aquapark startet am Freitag in die neue Saison

Am Freitag dem 29. April beginnt die Saison im Aquapark. Heuer sind, das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen, höhere Tarife zu bezahlen. Sie sind allerdings, verglichen mit den Eintrittspreisen bei Freibädern im Zentralraum, noch immer günstig.

Eine Tageskarte für Erwachsene beispielsweise kostet demnach 4,80 Euro, eine Monatskarte 24 Euro und eine Saisonkarte 70 Euro. Schüler/Studenten (15 bis 26 Jahre), Präsenz- und Zivildiener, Lehrlinge und Pensionisten bezahlen 3,70 Euro, 18,50 Euro und 42 Euro. Für Inhaber des NÖ Familienpasses gibt es attraktive Ermäßigungen.

Karten im Vorverkauf sind noch am Mittwoch, 27., und am Donnerstag, 28. April, jeweils von 9.30 bis 18 Uhr direkt an der Kassa des Aquapark erhältlich.

Am 29. April beginnt gleichzeitig auch die Saison an der Minigolfanlage.

