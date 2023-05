Im Herzogenburger Aquapark hofft man wieder auf Rekordjahr

Trotz schönem Wetter hielten sich die Besucherzahlen in Grenzen - und so konnte man fast ganz unter sich sein. Das dürfte sich aber bald ändern, denn wenn die Wassertemperaturen steigen, steigen auch die Besucherzahlen, denn der Aquapark zählt zu den beliebtesten und modernsten Freibädern im ganzen Bezirk. Die Gäste strömen – besonders an den Wochenenden – aus nah und fern herbei, wo sie ein großzügig angelegtes Badgelände mit Naturbadeteich, Sprung-, Sport- und Erlebnisbecken erwartet.

Außerdem gibt es ein Kinderschwimmbecken mit Rutsche, einen Spielplatz und einen Beachvolleyballplatz. Die Tennisplätze und der Minigolfplatz liegen gleich daneben, sodass man als sportbegeisterter Besucher alles voll ausschöpfen kann.

Betriebsleiter Christian Mrskos gibt sich positiv und hofft, dass heuer wieder ein Rekordjahr ansteht, wo sich – wie zum letzten Mal im Jahr 2018 – trotz bescheidener Temperaturen zu Sommeranfang mehr als 50.000 Badegäste einfanden.

