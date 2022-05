Feuerwehrfest Inzersdorf gespickt mit Highlights

Werbung

Von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. Juni, geht bei freiem Eintritt das Inzersdorfer Feuerwehrfest im Festzelt beim Feuerwehrhaus über die Bühne. Es gibt Grillhühner, Steckerlfische, Würstel, Koteletts, Inzersdorfer Hauerweine, einen Tanzboden und tägliche Verlosung.

Freitag ist Beginn um 17 Uhr, um 17.30 Uhr startet der siebente Traisentalcup am Sportplatz. Ab 20.30 Uhr steht Musik mit den „life brothers 4“ auf dem Programm. Am Samstag herrscht Festbetrieb ab 10 Uhr, um 14 Uhr ist Seniorennachmittag, um 15 Uhr Oldtimertreffen, ab 20.30 Uhr gibt es Musik mit der Band „Mostlandstürmer“. Am Sonntag ist Festbetrieb von 10 bis 16 Uhr, um 10.30 Uhr beginnt der Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Inzersdorf-Getzersdorf, um 14 Uhr erfolgt die Schlussverlosung. Der Reinerlös dient zur Finanzierung von Einsatzbekleidung.

