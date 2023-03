Poly Herzogenburg: Kampf gegen Blackout

Wie auch in den Jahren zuvor stellte die Polytechnische Schule wieder ein Team bei der diesjährigen First-Lego-League. Dabei handelt es sich um einen internationalen Wettbewerb, bei dem sich die Schüler des Freigegenstandes „Robotik“ mit anderen Schulen und Vereinen aus der Region messen.

Neben dem „Robotgame“, bei dem ein aus Lego-Technik selbst gebauter Roboter möglichst viele Aufgaben lösen muss, gibt es einen Forschungsauftrag. Dabei müssen sich die Schüler mit verschiedensten Problemstellungen auseinandersetzen und Ideen liefern, wie man diese lösen kann. Das diesjährige Thema „Super powered – Energie der Zukunft“ verlangte den Jugendlichen einiges ab. Sie mussten einen Lösungsansatz finden, wie man einen möglichen Blackout verhindern beziehungsweise wie man ihm im privaten Bereich entgegenwirken kann.

Innovative Ideen geboren

Die Schüler recherchierten zur Fragestellung und kamen schlussendlich auf die innovative Idee einer neuartigen Turbine, die in einem Kamin platziert und mit dem thermischen Auftrieb betrieben wird. Durch die gewonnene Energie soll ein Blackout abgewendet werden.

Die Lernenden konnten im Laufe des Projekts einige technische Fähigkeiten erwerben und hatten erste Berührungspunkte mit wissenschaftlichen Ansätzen zu diesem Thema. „Besonders die Teamarbeit und der strukturierte Arbeitsprozess werden auch in der beruflichen Zukunft wichtige Faktoren bleiben“, betont Direktor Jürgen Selinger.

Sparkasse unterstützte finanziell

Die Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach unterstützte das Team mit einer großzügigen Spende in der Höhe von 1.500 Euro, die unter anderem für das Startgeld und Team-T-Shirts benötigt wurden. Weiters können mit diesem Geld noch zusätzliche Materialien angekauft werden, die für qualitative Verbesserung der Robotik-Ausstattung sorgen werden.

Beim „Robotgame“ war das Ergebnis gut, dafür habe die Präsentation nicht so funktioniert, wie die Schüler es sich vorgestellt haben. Das Gesamtergebnis war daher heuer nicht ganz so positiv wie in der Vergangenheit.

