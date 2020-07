In Stadt und Bezirk St. Pölten sollen heuer keine Feuerwehrfeste stattfinden. Diese dringende Empfehlung der Abschnittskommanden und des Bezirkskommandos haben alle 127 Feuerwehren der Region St. Pölten erhalten. Zwar bleibt es letztendlich den jeweiligen Kommandanten übrig, ob das Feuerwehrfest stattfindet, doch aus heutiger Sicht werden sich alle daran halten, so Bezirkskommandant Georg Schröder.

Neben der Einsatzbereitschaft gibt es für den Bezirkskommandanten einen weiteren Faktor: „Die Solidarität mit der Gastronomie, die von der Corona-Krise hart getroffen wird.“ Die Empfehlung bereitet besonders kleineren Freiwilligen Feuerwehren Schwierigkeiten.

Hauptgrund: eine fehlende Einnahmequelle.

Finanzieller Rückschlag

„Auf der einen Seite ist es, natürlich vor allem für die kleineren Feuerwehren, ein finanzieller Rückschlag. Aber auf der anderen Seite soll sich das Virus auch nicht so schnell verbreiten“, meint Gerald Dilly, Kommandant der FF Inzersdorf. Neben dem gesellschaftlichen Verlust muss dieses Jahr auch auf einige geplante Anschaffungen verzichtet werden. Besonders der Kauf von Feuerwehrautos wird durch die finanzielle Lücke schwierig.

Der Statzendorfer Kommandant Michael Weiss erklärt: „Einerseits ist es zwar eine Erleichterung für uns, weil die Vorbereitung der Feuerwehrfeste sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Auf der anderen Seite ist es besonders gesellschaftlich sehr schade. Natürlich kommt dann auch noch der finanzielle Rückschlag hinzu.“ Für den Umbau des Feuerwehrhauses ist jeder Cent hilfreich.

Planung wird kompliziert

„Auch die weitere Planung sieht dieses Jahr nicht so einfach wie sonst aus. Das Feuerwehrfest im April ist zwar schon entfallen, allerdings stehen noch weitere Feste, beispielsweise ein Feuerwehrball an“, so Franz Holzmann, Kommandant der FF Hain-Zagging. Ob in näherer Zukunft andere Feste stattfinden, steht noch nicht fest.