Übung: Feuerwehr Statzendorf rettete alle Vermissten

Die Freiwillige Feuerwehr Statzendorf hielt vor wenigen Tagen eine Unterabschnittsübung ab. Die Feuerwehren Hain-Zagging und Kuffern waren ebenfalls beteiligt.

Übungsannahme war ein Brand in einem Wohnhaus in der Dorfstraße in Statzendorf. Dabei galt es, mehrere vermisste Personen aus dem Gebäude zu retten. Um die Übung realistischer zu gestalten, wurde im Wohnhaus eine Nebelmaschine eingesetzt, die den Brandrauch darstellte. Die eingesetzten Atemschutzträger konnten alle Personen aus dem verrauchten Objekt retten.

Besonderes Augenmerk legte man auf die Verwendung von Funkgeräten im Atemschutzeinsatz. Weiters wurde ein Ablaufposten installiert, der das Bindeglied zwischen Einsatzleiter und Atemschutztrupp darstellte.

Im Anschluss an die Übung fand im Haus der Feuerwehr Statzendorf die Übungsnachbesprechung statt. Unterabschnittskommandant Thomas Hell bedankte sich ganz herzlich für die rege Teilnahme. Besonders hervor hob er auch, dass die persönliche Schutzbekleidung aller Wehren auf dem neuesten Stand der Technik sei: „In diesem Bereich ist in den vergangenen Jahren einiges investiert worden.“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.