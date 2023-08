Neue Tourismus-Infotafeln für die Stiftsstadt

An den Ortseinfahrten und markanten Stellen sind kürzlich die touristischen Informationstafeln erneuert worden. Neben den bestehenden wurden auch zwei neue Tafeln montiert, eine davon beim Rad-Rastplatz beim St. Andräer Steg. Sie wird im Rahmen der Weinherbst-Eröffnung am Samstag, 16. September, offiziell vorgestellt

„Unser Ziel ist es, Touristen, die bisher vielleicht nur den Traisental-Radweg kannten, vermehrt in unsere schöne Stadt zu locken. Ob eine Stifts-Tour, ein Besuch im Aquapark, ein Eisbecher am Rathausplatz oder das Erkunden der näheren Umgebung mit tollen Radrouten – in Herzogenburg ist für jeden Geschmack etwas dabei“, ist sich Kulturstadtrat Kurt Schirmer sicher. Gemeinsam mit Susanne Zoder war er federführend an der Gestaltung der neuen Tafeln beteiligt.

Dank der abgedruckten QR-Codes gelangt man mit dem Smartphone direkt zu den Websites der Sehenswürdigkeiten und Rad-Routen – und erhält immer aktuelle Informationen.