Winzerhaus Schöller konnte gleich doppelt feiern

Der letzte Tag im Jahr ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderer Tag beim Winzerhaus Schöller in Wagram. An diesem Tag feierten Seniorchef Hans Schöller und die Lebensgefährtin des Juniorchefs, Isabella Tastel, Geburtstag.

Dazu gratulierten Juniorchef Johann Schöller, der ehemalige Bezirksweinbauverbandsobmann Hans Steyrer, der Ehrenobmann der Volkstanzgruppe Wagram Leo Halmetschlager, die Obmannstellvertreterin des Wagramer Dorferneuerungsverein, Sonja Altenriederer, der Ehrenobmann des Bläserkorps Hollenburg-Wagram, Franz Mayerhofer, sowie weitere Freunde und Wegbegleiter sehr herzlich. Das „Geburtstagskind“ Hans Schöller war zwölf Jahre lang Bezirksweinbauverbandsobmann-Stellvertreter und ist durchgehend seit 1996 der Ortsweinbauvereinsobmann in Wagram.

Eiswein stammt aus Ried Rosengarten

Vor Kurzem (Mitte Dezember) gelang dem Winzerhaus ein mittlerweile „seltenes“ Kunststück. Nach sechsjähriger Pause konnte wiederum ein Eiswein gelesen werden.

Eiswein-Lese: Gelesen wurde bei minus 9 Grad die Sorte Scheurebe in der Ried Rosengarten. Noch befindet sich der Wein in der Gärung. Mitte 2023 soll er in Flaschen gefüllt werden. Im Bild: Winzer Johann Schöller, Grete Schöller, die „Geburtstagskinder“ Isabella Tastel und Hans Schöller sowie Michaela und Hans Steyrer beim Anstoßen auf den Geburtstag und auch auf einen guten Jahrgang 2022. Foto: Günther Schwab

„Lesestart war um 5.30 Uhr bei minus 9 Grad Celsius. Gelesen wurde die Sorte Scheurebe in der Ried Rosengarten“, erklärt Jungwinzer und Betriebsführer Johann Schöller.

Der Mostwäger habe eine Zuckergraduation von 32 KMW (Klosterneuburger Mostwaage) bestätigt. Schöller: „Der Wein entwickelt sich prächtig und wird voraussichtlich Mitte des Jahres in den Verkauf gelangen.“

Mit einem gemütlichen Beisammensein samt erlesenen Traisentaler Weinen klangen die Geburtstagsfeier und das alte Jahr aus.

